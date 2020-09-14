موعد تسليم اتحاد الكرة درع الدوري للنادي الأهلي

حسمت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنانى، الجدل حول موعد تسليم درع بطولة الدورى للنادى الأهلى، الذى يحتاج إلى 3 نقاط فقط للتتويج رسميًا باللقب الخامس على التوالى.

من المقرر أن يحسم النادى الأهلى لقب بطولة الدورى رقم 42 فى تاريخه رسميًا بالوصول إلى النقطة

74، حال فوزه على زعيم الثغر فى مواجهة الليلة، ضمن الجولة الـ27 من المسابقة.

وشدد مسئولو الاتحاد على أن الأهلى لن يتسلم درع الدورى فى الملعب إذا فاز على الاتحاد السكندرى، بالرغم من أنه سيكون قد حسم اللقب

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بشكل رسمى، وذلك وفقًا للوائح الحالية.

وأشار مصدر بالاتحاد إلى أن لائحة المسابقات فى الموسم الجارى تنص على تسلم الجبلاية الدرع من صاحب لقب الموسم الماضى قبل انتهاء الموسم بـ15 يومًا، ثم يقوم اتحاد الكرة بالاتفاق مع الرعاة وأصحاب الحقوق المالية والتجارية على إجراءات تسليمه للبطل الجديد.

وأضاف المصدر، أنه وفقًا للوائح، فلن يتسلم الأهلى الدرع سوى فى الأيام الأخيرة من المسابقة.