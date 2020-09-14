القضاء السويسري يبدأ محاكمة ناصر الخليفي بتهم متعلقة بالرشاوى والفساد الإداري

بدأ القضاء السويسري، اليوم الإثنين، إجراءات محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومالك شبكة قنوات "بي إن سبورت"، بعد توجيه تهم عدة إليه متعلقة بالفساد الإداري وتوجيه رشاوى إلى جهات رياضية عدة لتسهيل مصالحه الخاصة.

واجهت النيابة السويسرية ناصر الخليفي منذ عام 2017 بتهم التزوير في المستندات، وتعمده تقديم رشاوى، من أجل حصول شبكة قنوات "بي إن سبورت"، على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 بشكل حصري في

منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالاشتراك مع جيروم فالكه، الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي سهل للخليفي تلك المهمة مقابل الحصول على فيلا مميزة في دولة إيطاليا وامتيازات عدة.من المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة للثنائي المتهم، أمام القضاء السويسري حتى 25 من شهر سبتمبر الجاري.