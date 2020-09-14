بدأ القضاء السويسري، اليوم الإثنين، إجراءات محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومالك شبكة قنوات "بي إن سبورت"، بعد توجيه تهم عدة إليه متعلقة بالفساد الإداري وتوجيه رشاوى إلى جهات رياضية عدة لتسهيل مصالحه الخاصة.
واجهت النيابة السويسرية ناصر الخليفي منذ عام 2017 بتهم التزوير في المستندات، وتعمده تقديم رشاوى، من أجل حصول شبكة قنوات "بي إن سبورت"، على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 بشكل حصري في
من المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة للثنائي المتهم، أمام القضاء السويسري حتى 25 من شهر سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء السويسري يبدأ محاكمة ناصر الخليفي بتهم متعلقة بالرشاوى والفساد الإداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.