نهائى الكأس يوقف احتفالات تتويج الأهلي بدورى الطائرة

أوقف محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى احتفالات التتويج بلقب الدورى عقب الفوز بلقاء طلائع الجيش. بلقاء طلائع الجيش. ويستعد الأهلى بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة فقط لمواجهة الزمالك فى نهائى الكأس. 24 ساعة فقط لمواجهة الزمالك فى نهائى الكأس. وعبر محمد مصيلحى عن سعادته بالفوز بلقب الدورى، مؤكدًا أن شخصية اللاعبين حسمت الفوز باللقب.

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