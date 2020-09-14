تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري الممتاز

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة . وجاءت مواعيد مباريات الإسماعيلى كالتالى .. الجولة 28 … انبى – الإسماعيلى يوم 21 -9-2020 باستاد بتروسبورت فى تمام الثالثة عصرا. عصرا. الجولة 29 .. الإسماعيلى -بيراميدز يوم 24-9 باستاد الإسماعيلية فى تمام الثامنة مساءًا. الجولة 30 .. طلائع الجيش – الإسماعيلى يوم 28-9 باستاد جهاز الرياضة فى تمام الخامسة Advertisements والنصف مساءًا. والنصف مساءًا. الجولة 31 .. الإسماعيلى -سموحة يوم 2-10 باستاد الإسماعيلية عند الساعة الثامنة مساءًا. الجولة 32 .. الانتاج الحربى – الإسماعيلى يوم 6-10 باستاد السلام فى تمام الثامنة مساءًا. كما حدد اتحاد الكرة يوم 9-10 موعدا لاقامة مؤجلة المصرى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب فى تمام الثالثة عصرا.

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