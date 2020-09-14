دوري أبطال آسيا | قلق في السد القطري من مواجهة العين الإماراتي

اعترف عبدالله البريك مدير الفريق الأول بنادي السد القطري بصعوبة مواجهة فريقه مع العين الإماراتي في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2020 .

وطالب البريك لاعبيه بضرورة مضاعفة الجهود والتركيز لتحقيق النتيجة المأمولة وحصد النقاط الست في المباراتين للبقاء في صدارة المجموعة.

ويلتقي السد مع العين بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة ثم يواجهه يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة.

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وقال مدير الفريق في تصريحات لموقع النادي الرسمي :”بالنسبة لنا المباراة في غاية الأهمية، ولاعبو السد يدركون أهمية المباراة، خاصة أن المواجهة مؤثرة في تأكيد تواجد الفريق في الدور الثاني من البطولة، ولذلك ينبغي القتال منذ البداية حتى نهاية اللقاء”.

وأشار البريك إلى أن كُل مباريات السد في البطولة ستكون صعبة وقوية، وقال: “هدفنا هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة، وكُل المباريات المتبقية ستكون بمثابة نهائيات، فنحن ندرك أن هناك منافسين سيواجهوننا بكُل قوة، وهذا يتطلب من اللاعبين مضاعفة الجهود المبذول في الميدان”.

وأضاف :”حصدنا حتى الآن 4 نقاط في المجموعة الرابعة، وسنعمل خلال المباراة المقبلة على تأكيد جدارتنا وتحقيق الفوز، لاسيما وأن لكُل مباراة لها ظروفها ونحن الآن في أفضل حالاتنا بعد البداية القوية في بطولة الدوري“.