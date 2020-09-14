أخبار النصر | جوليانو يُحدد شرطه للرحيل في الميركاتو الصيفي

رفض البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب وسط فريق النصر السعودي، كُل العروض المقدمة له للرحيل عن النادي السعودي.

وذكرت صحيفة “الرياض” السعودية، اليوم الإثنين، أن اللاعب مطلوب في عدد من الأندية مثل النصر الإماراتي وفلامينجو البرازيلي، لكن اللاعب أشترط الحصول على مخالصة مالية مع ناديه حتى يستفيد على المستوى المادي، دون حصول النصر على مقابل لرحيله.

وأضافت الصحيفة أن أحد وكلاء اللاعبين أكد لإدارة النادي السعودي وجود عرض من أحد الأندية التركية لضم جوليانو، لكن اللاعب رفض العرض من أجل الضفط على ناديه للحصول على المخالصة المالية.

وكان النصر أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثاني خلف الهلال الذي توج باللقب للمرة 16 في تاريخه.