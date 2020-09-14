رياضة | برشلونة يرفض الاستسلام في الصفقة التاريخية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض الاستسلام في الصفقة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدرك نادي برشلونة الإسباني صعوبة التفاوض على ضم لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن برشلونة يرى في لاوتارو مارتينيز الهدف العظيم لتحقيق أحلامه في السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من صعوبة الموقف الحالي للصفقة إلا أن برشلونة لم يستسلم في محاولة ضم اللاعب من إنتر ميلان، وذلك على الرغم من أن المحادثات مع النادي الإيطالي لا تقرب الموقف حالياً، ولكن على العكس اللاعب كل يوم يبتعد أكثر من الانضمام لقلعة الكامب نو.