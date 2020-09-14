رياضة | نجم برشلونة يتنازل من أجل إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتنازل من أجل إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنازل أروتو فيدال نجم برشلونة الإسباني عن 6.5 مليون يورو من أجل الانتقالات إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن رحلة التشيلي إلى ميلان للتوقيع مع إنتر يجب أن تتم في الساعات القليلة القادمة ويمكن أن تكون اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض بالفعل انتظره نهاية الأسبوع الماضي لكن الحقيقة هي أنه لم يتوجه إلى ايطاليا حتى توصل إلى اتفاق نهائي