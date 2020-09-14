رياضة | نجم برشلونة يتنازل من أجل إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتنازل من أجل إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنازل أروتو فيدال نجم برشلونة الإسباني عن 6.5 مليون يورو من أجل الانتقالات إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

Advertisements

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن رحلة التشيلي إلى ميلان للتوقيع مع إنتر يجب أن تتم في الساعات القليلة القادمة ويمكن أن تكون اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض بالفعل انتظره نهاية الأسبوع الماضي لكن الحقيقة هي أنه لم يتوجه إلى ايطاليا حتى توصل إلى اتفاق نهائي