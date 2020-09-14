رياضة | فان دايك يرد على الانتقادات الحادة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فان دايك يرد على الانتقادات الحادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي على وصفه بالمتعجرف عقب خطأه القاتل في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك لشبكة بي إن سبورتس: "لقد كان خطأ واحد، إنها مواقف يمكن أن تحدث في كرة القدم".

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وأضاف: "أحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي وهذا ما فعلته لسوء الحظ جاء هدف ولكني لا أشعر بالقلق بشأن ذلك".

كان ليفربول قد فاز على ليدز يونايتد بنتيجة 3-3 في افتتاح الدوري الإنجليزي لموسم 2020 - 2021