رياضة | أول سيدة سعودية تترشح لرئاسة نادي رياضي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أول سيدة سعودية تترشح لرئاسة نادي رياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في سابقة هي الأولى من نوعها قدَّمت سيدة سعودية من منطقة الجوف (شمال غرب) المملكة ملف ترشُّحها لرئاسة نادٍ رياضي بالمنطقة.

وتنتظر السيدة عواطف السهو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية للنادي بفارغ الصبر، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

وفيما تستعد هذه السيدة لخوض منافسة على كرسي زوجها، الرئيس الحالي للنادي، فإنها تتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

أكدت "السهو" أن المرأة السعودية قيادية وقادرة، وقالت: "سأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة".