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رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الممتاز.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 71 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ومن المتوقع أن يخوض فايلر المباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بتشكيل مكون:

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - أحمد الشيخ

خط الهجوم : أليو بادجي.

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