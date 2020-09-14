رياضة | سقوط تاريخي لجوزيه مورينيو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط تاريخي لجوزيه مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز إيفرتون بهدف نظيف على نظيره توتنهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لينال البرتغالي جوزيه مورينيو هزيمته الأولى في جميع الدوريات خلال المباراة الافتتاحية.

ولم يسبق مورينيو الهزيمة خلال المباراة الأولى لفرقه بالدوريات خلال 18 مناسبة، حيث حقق 11 فوزاً و7 تعادلات.

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وفشل البرتغالي في قيادة فريقه اللندني للفوز أو التعادل أمام ضيفه إيفرتون، الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليسقط بهدف دون مقابل عن طريق كالفيريت ليوين.

يذكر أن خاميس رودريجيز خاض مباراته الأولى مع فريقه الجديد إيفرتون، بعد انتقاله بشكل رسمي هذا الصيف قادماً من ريال مدريد.