رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندرية.

يسعى الأهلي لتحقيق الثلاث نقاط من أجل حسم لقب الدوري المصري، للمرة الثانية والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة الأهلي والاتحاد على قناة أون تايم سبورت.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة بينما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.