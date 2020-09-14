شكرا لقرائتكم خبر عن «سفاجا» تستعد لإقامة نهائيات أولمبياد الطفل المصري بمشاركة 67 لاعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن إدارة الشباب والرياضة بالمدينة تعمل على قدم وساق لاستقبال نهائيات أولمبياد الطفل المصري التي تم إطلاق شعلتها في 7 سبتمبر بمدينة سفاجا والتي من المقرر لها الاستمرار لمدة أسبوعين على مستوى المحافظة.

أوضحت رئيس المدينة، أن الأولمبياد تعتبر محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية للمساهمة في نشر الرياضة بين أوساط النشء كفئة عمرية تستهدفها الأولمبياد والعمل على ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية لديهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الناشئة منهم في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك في ظل عودة النشاط الرياضي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال فراج عبدالمقصود، مدير عام المديرية والإدارة العامة للطلائع بالبحر الأحمر، إن منافسات أولمبياد الطفل في موسمه الثاني، تشمل ألعاب: «كرة قدم خماسي بنين، وكرة السلة، وكرة طائرة، وكرة يد، وعدو، ووثب طويل، وتنس طاولة، وكاراتيه، كرة قدم خماسي بنات، وكرة طائرة بنات.

وأضاف أنه من المنتظر إقامة التصفيات النهائية للأولمبياد بمدينة سفاجا على مستوى مدن «سفاجا والغردقة والقصير»، بمشاركة 67 لاعب ولاعبة و13 مشرف وإداري يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري.