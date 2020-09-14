شكرا لقرائتكم خبر عن من سويسرا.. بدء محاكمة رئيس «بي إن سبورت» القطرية في قضية فساد كأس العالم 2026 و2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت قناة العربية، اليوم الاثنين، بدء محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مجموعة «بي إن» الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وتعد قضية ناصر الخليفي من القضايا التي سببت زلزال في كرة القدم العالمية واتحادها الدولي المنظم للعبة، وقد يواجه الخليفي عقوبة تصل لمدة خمس سنوات، وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقاً بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى 25 سبتمبر الجاري في محكمة الجزاء الفيدرالية في بيلينزونا.