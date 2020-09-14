شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في رحلة الحفاظ على وصافة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأمل فريق الزمالك فى تأمين المركز الثانى بالفوز فى جميع مبارياته القادمة بعد تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى فى الجولة الـ 27 مساء الأحد على ملعب إستاد القاهرة، ليرتفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الأهلى فى الدور الأول للمسابقة.

وأصبح الأهلى فى حاجة للفوز على الاتحاد السكندرى بأى نتيجة اليوم الاثنين، فى المواجهة المقرر إقامتها بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لحسم لقب الدورى العام رسميًا.

ونستعرض مواعيد مواجهات الزمالك المتبقية فى الدورى وكأس مصر

الدورى المصرى

الزمالك مع أسوان .. 18 سبتمبر ..8 مساءا على إستاد القاهرة الدولى

الزمالك مع طنطا .. 22 سبتمبر .. 8 مساءا على إستاد القاهرة الدولى .

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الزمالك مع الجونة ..27 سبتمبر .. 8 مساءا على إستاد القاهرة الدولى .

الزمالك مع المصرى ..1 أكتوبر .. 8 مساءا على إستاد برج العرب .

الزمالك مع وادى دجلة .. 8 أكتوبر .. 8 مساءا على إستاد القاهرة الدولى .

الزمالك مع حرس الحدود ..12 أكتوبر.. 8 مساء على إستاد المكس بالإسكندرية .

كأس مصر



الزمالك مع سموحة .. 5 أكتوبر .. 8 مساءا على إستاد الإسماعيلية