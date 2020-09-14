شكرا لقرائتكم هانى العجيزى: رمضان صبحى "طماع" وكان جاي من إنجلترا مبطل كورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد هانى العجيزى نجم الأهلى والزمالك الأسبق طريقة رحيل مضان صبحى عن القلعة الحمراء وانتقاله لنادى بيراميدز متهما "العفيجى" بالطمع واللهث وراء الملايين.

قال العجيزى خلال حوراه لـ"الخليج 365:" رمضان كان لسه المستقبل أمامه وهو لاعب صغير كان ممكن يعوض الفلوس في الإعلانات ولكن ما فعله جشع وطمع ولهث وراء الملايين ولا اعلم كيف يتكلم في الأموال وهو لسه صغير بيقول يا هادى أمال لما يكبر يعمل ايه والناس زعلانة لأنها مكانتش متوقعة رحيل اللاعب ولكن في النهاية الأمر احتراف ومبقاش فيه مبادئ وقيم والانتماء انتهى مع أبو تريكة وبركات".

أضاف:" الأهلى هو من صنع رمضان صبحى وخيره عليه وكان حبيسا على الدكة في إنجلترا والأهلى قام باستقدامه وكان له دورا فكبيرا في استعادة مستواه وهو لم يقدم شيء للنادى الأهلى والناس تفاجئت من رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

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وواصل :" رمضان صبحى بيحور.. هل ترك أفضل نادى نادى أفريقيا من أجل البحث عن البطولات في بيراميدز أي لاعب بياخد بطولة في الأهلى وهو نايم وفيش نادى عنده احترافية في مصر ويحترم لاعبيه مثل النادى الأهلى"

يعتبر من اللاعبين اللذين نالوا شرف الدفاع عن ألوان القطبين حيث بدأ حياته لاعبًا فى صفوف الناشئين بالزمالك، لكنه رحل لبلدية المحلة ليخطف الاضواء وينتقل للأهلى فى الفترة من 2008 إلى 2010 فى تجربة حافلة بالأسرار قبل أن يخلع القميص الأحمر ثم انتقل للاتحاد السكندرى، ولعب بعد ذلك لأندية سموحة والإنتاج الحربى والرجاء المطروحى إنه هانى العجيزى أحد الوجوه التى تتسم بالشياكة داخل وخارج الملعب.