شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع للأحمر أمام زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذى يواجه الاتحاد السكندرى مساء اليوم الأثنين على ملعب برج العرب، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى العام.

ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعه ومحمد هاني

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خط الوسط : أليو ديانج، حمدى فتحي، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاي، جيرالدو

خط الهجوم : أليو بادجي

يدخل الأهلى مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.