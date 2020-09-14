شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي .. قمصان خاصة احتفالا بحسم الدورى للمارد الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جهز مسئولو النادى الأهلى قمصان خاصة للاحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيدا لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم، ومن ثم حسم النسخة الحالية من بطولة الدورى العام رسمياً.

الاتحاد السكندري ضد الأهلي



ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بتتويجهم باللقب، رغم عدم استلام درع الدوري، فى الوقت الذى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تسليم درع الدورى للأهلى سيكون فى أول مباراة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدورى بشكل رسمى.

​الاتحاد السكندري ضد الأهلي



ويواجه الأهلى الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى العام، ويدخل الأهلى مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

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ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعه ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج، حمدى فتحي، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاي، جيرالدو

خط الهجوم : أليو بادجي