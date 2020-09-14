شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: أهلى جدة طلب 4 ملايين يورو في يوسف البلايلى.. ورحل رجل الأزمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس مفاوضات الأهلى مع الجزائرى يوسف البلايلى جناح أهلى جدة السعودى، مؤكداً أن المقابل المطلوب للصفقة يصل لـ4 ملايين يورو.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم: "هناك رغبة من الأهلى للتعاقد مع يوسف البلايلى ولكن أهلى جدة طلب الحصول على 4 ملايين يورو وهذا رقم كبير للغاية، فضلا عن الراتب الضخم للاعب، الأهلى مازال يدرس الموقف كاملا فى ظل حاجته للتعاقد مع جناحين فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع شوبير: "وليد ازارو سيعود للقاهرة فى غضون يومين وسيناقش مصيره مع الأهلى ومن حقه التدريب مع الفريق ولكن دون مشاركة سواء محلياً أو أفريقيا وفى رأيى صعب فايلر يغير قناعاته تجاه وليد أزارو ولكنه عندما سألوه عن مصير المهاجم المغربى قال ليس لدى مشكلة مع أى لاعب والملعب هو الفيصل، فهل يوافق وليد أزارو على هذا الطرح لاسيما بعد تألق أليو بادجى بالفترة الأخيرة".

وأكمل شوبير:" أعلم أن هناك رغبة داخل الأهلى لإعادة أحمد ياسر ريان المهاجم الصاعد المعار للجونة وكذلك محمد عبد المنعم المدافع المعار لسموحة، بينما يرفض الثنائى أكرم توفيق وعمار حمدى العودة للأهلى خوفاً من جلوسهم على دكة البدلاء وبالتالى خسارة موقعهم فى تشكيلة المنتخب الاوليمبى فى الاوليمبياد المقبلة وهذا حقهم تماماً وينبغى الا يحزن منهم جمهور الأهلى".

ويضيف شوبير:"مارتن لاسارتى كان يرفض تعاقد الأهلى مع المالى اليو ديانج ولكن رغبة لجنة التخطيط وقناعات جهاز الكرة بالأهلى بقدرات اللاعب دفعهم للتعاقد معه، وهناك إعجاب شديد داخل القلعة الحمراء بقدرات كريم فؤاد اللاعب الصاعد ورغبة فى التعاقد معه"

وتابع شوبير:"لن أخفى سراً لو قولت أن هناك نجم رحل من الأهلى وكان فى طريقه لإفساد غرفة ملابس المارد الأحمر بتصرفاته الغريبة على الأهلى بتزعمه بعض المواقف ورفضه بعض العقوبات، الأمر الذى كان سوف ينبأ بكارثة فى غرفة الملابس لولا رحيل هذا اللاعب".

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وأكمل :"الازمة التى يعيشها بايرن ميونخ الالمانى فى تمديد تعاقده مع مدافعه النمساوى ديفيد الابا تشبه للغاية قصة رمضان صبحى مع الاهلى، النادى الالمانى قدم كل مايستطيع حتى يستمر ألابا ولكن اللاعب يتمسك بالحصول على مقابل مادى أعلى من عرض ناديه، وهو مايرفضه مسئولو بايرن للحفاظ على سقف الرواتب فى النادى وعدم حدوث فتنة، وهذا أمر جيد وقولت سابقاً أنا ضد تقسيم اللاعبين لفئات وأن يكون التوقيع لدور كل لاعب بالفريق وأداؤه فى الملعب ".

وعن أوناجم لاعب الزمالك قال شوبير: "للمرة الثانية بعد واقعة فرجانى ساسى أؤكد أن ما حدث من أوناجم فى مباراة الإنتاج الحربى وتعمده الحصول على إنذار ثالث ليغيب عن المباراة المقبلة يعد بمثابة غش وتدليس وتحايل يجب أن تتصدى لجنة الانضباط له بمنتهى الحزم والجدية وتضع عقوبات لأى لاعب يقدم على مثل هذه التصرفات كما يجب إعادة النظر فى أزمة عدم لعب اللاعبين المعارين أمام أنديتهم لعدم جدواها".

وفى وقت سابق، أعلن حفيظ البلايلي، والد ووكيل أعمال النجم الجزائرى يوسف البلايلي، جناح أيسر فريق أهلى جدة السعودي، أن اللاعب يُرحب بالانتقال لصفوف النادى الأهلى المصري، مشدداً على أن عرض الأهلى يُعد الأفضل مقارنةً بعرضى كل من الزمالك وبيراميدز، اللذان فاوضا اللاعب مؤخراً.

يوسف البلايلى تخطى أزمة عنيفة كانت كفيلة بإنهاء مشواره الكروى والتى تعرض لها فى يناير من عام ‏‏2015 بعد ثبوت تعاطيه لمخدر الكوكايين واعترافه بتناوله قبل إحدى ‏مباريات فريقه اتحاد العاصمة الجزائرى مما عرضه لعقوبة مغلظة من ‏الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف بالايقاف لمدة 4 سنوات قبل أن يتم ‏تخفيف العقوبة إلى عامين من الايقاف، حيث تبنأ الجميع بنهاية مسيرته الكروية وقتها إلا أن البلايلى عاد ‏من جديد للتألق وتحلى بروح الاصرار ونزع ثوب اليأس، وبات أحد ‏العناصر الأساسية لمنتخب محاربى الصحراء فى الوقت الحالي.‏‏

واكتملت قصة بطولة البلايلى بعد أن ودّع اللاعب المخدرات، وعاد للالتزام والسطوع فى عالم المستديرة بالحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقى داخل القارة فى عام 2019.

وساهم البلايلى فى 10 ألقاب على مدار مشواره بالملاعب، أبرزهم لقب امم أفريقيا مع الخُضر فى نسخة 2019 بمصر، كذلك معانقة دورى أبطال أفريقيا مع الترجى فى مرتين.