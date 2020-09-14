شكرا لقرائتكم هل يحرم الأهلى ثلاثى الفريق من مكافآت التتويج بالدورى موسم 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، حرمان رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، من مكافأة بطولة الدوري للموسم الجاري 2020 -2021.

واقترب الأهلي من حسم لقب الدوري الموسم الحالي، وبات على بعد 3نقاط من التتويج رسميًا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب أندية الدوري الممتاز، برصيد 71 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن صاحب المركز الثاني الزمالك، علمًا بأن الأخير سيُخصم منه ثلاث نقاط بنهاية الموسم، بعد انسحابه في مباراة القمة أمام الأهلي بالدور الأول، ويتبقى على نهاية البطولة 7مباريات.

وعلى نفس الطريقة بعدما استقر المجلس الاحمر على عدم منح رمضان صبحي مكافأة الفوز بالدوري الممتاز والتي تصل لـ60 ألف جنيه، لعدم مشاركته في عدد كبير في مباريات بطولة الدوري الممتاز، وتعرضه للإصابة في فترة كبيرة طوال الموسم، فهل يمنح الاهلى لاعبيه شريف اكرامى وحسام عاشور مكافآت التتويج بالدوري.

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي في الموسم الحالي 9 مباريات خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة منها 6 مباريات في الدوري الممتاز أمام كل من سموحة وحرس الحدود ووادي دجلة والجونة وأسوان والإنتاج الحربي، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدف، وشارك في ثلاث مباريات في دوري أبطال أفريقيا أمام كل من كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، والنجم الساحلي التونسي، وأمام الهلال السوداني، وأحرز هدفا في مرمى الهلال، وشارك رمضان صبحي في المباريات التسع بواقع 707 دقائق.

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وأعلن نادي بيراميدز، التعاقد رسميًا مع رمضان صبحي، لمدة 5 سنوات حتى 2025، قادمًا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

اتخذ مسئولو النادي الأهلي موقفا ضد اللاعبين الكبار في الفريق الأحمر، والذين فضلوا الرحيل عن النادي وخوض تجارب جديدة استجابة للإغراءات المالية التي تلقوها من أندية أخرى، أو بسبب التصريحات التي أدلوا بها ضد الإدارة الحمراء أو النادي، وما ترتب عليها من ثورة غضب تسببت في اقدام مسئولي الأهلي على اتخاذ مواقف مختلفة مع هؤلاء اللاعبين.