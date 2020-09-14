شكرا لقرائتكم حسام الزناتى يكشف سبب عدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن جدول المباريات والاسابيع المتبقية من عمر الدورى ما عدا الأسبوع الأخير من عمر المسابقة، ووفقا للجدول الذى تم إعلانه يلتقى النادى الأهلى مع نظيره بيراميدز فى الأسبوع الـ33 بالدورى يوم 11 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة فى تمام الثامنة مساء.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الـ8 للبطولة.

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وصرح حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد، أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، فى مقدمتها الرغبة فى إقامة المباريات المؤثرة نتائجها فى هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل إقامتها فى توقيت واحد.

من ناحية أخرى، أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ردها على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن وضع خارطة طريق فى أسرع وقت وإجراء الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل، وطلبت اللجنة الخماسية من الفيفا إرسال اللائحة النهائية حتى يتم عرضها على الأندية.

وتضمن رد اللجنة الخماسية على طلب الفيفا بأنه لا يجوز عقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة نهاية شهر سبتمبر الجارى، بسبب عدم وصول اللائحة النهائية للجبلاية من الفيفا بعد مطالبة الأخير ببعض التعديلات عليها، فضلا عن أنه فى حالة الدعوة للجمعية العمومية حاليا سيحضرها 225 ناديا وسيتم رفض اللائحة برمتها لأن الأندية لن توافق على استبعادهم من الجمعية العمومية، لذا يجب عقد الجمعية العمومية بعد نهاية الموسم وفقا للائحة حتى يتم تصنيف الأندية.