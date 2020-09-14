شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يفوز على الزمالك ويتوج بالسوبر للمرة السابعة في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة 14 سبتمبر 2014، توج النادى الأهلى بالسوبر المصرى للمرة الثالثة على التوالى، والسابعة فى تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 5/4 بعد ماراثون استمر 7 ركلات لكل فريق، انتهى وقت المباراة الأصلى بتعادل الفريقين سلبيا، والتى كان يديرها الحكم محمد فاروق للمرة الثالثة على التوالي، والتى أقيمت بإستاد القاهرة.

سجل للأهلى محمد نجيب، وباسم على، وسعد الدين سمير، وصبرى رحيل، ومحمد رزق، بعد أن أهدر أحمد عبدالظاهر، ووليد سليمان أول ركلتين.

بينما سجل للزمالك كل من محمد عبدالشافي، وخالد قمر، وعمر جابر، وأحمد توفيق، بينما أهدر كل من أحمد سمير محمد، والبوركينى محمد كوفى، وإبراهيم صلاح.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة الإسبانى خوان كالوس جاريدو مكونا من :شريف إكرامي، باسم علي، محمد نجيب، سعدالدين سمير، صبرى رحيل، محمد رزق، حسام عاشور، حسام غالى "كابتن الفريق"، وليد سليمان، الإثيوبى صلاح الدين سعيدو (أحمد عبدالظاهر ق 74)، عمر جمال (رمضان صبحى ق64).

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حسام حسن مكونا من :أحمد الشناوي، عمر جابر، على جبر، البوركينى محمد كوفي، محمد عبدالشافي، أحمد توفيق، إبراهيم صلاح "كابتن الفريق"، النيجيرى معروف يوسف، أيمن حفنى (أحمد على ق 80)، البوركينى عبدالله سيسيه (خالد قمر ق60)، أحمد عيد عبدالملك (أحمد سمير ق90).

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وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.