شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مؤجلات المصرى أمام الإسماعيلى والاتحاد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المؤجلة فى الدورى، والتى تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا فى بعض الأندية قبل هذه المباريات، وعلى رأسها المصرى والإنتاج الحربى، وقررت لجنة المسابقات أن يخوض المصرى البورسعيدى مباراته المؤجلة أمام الإسماعيلى فى الأسبوع الـ19 يوم 9 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب، على أن يواجه الاتحاد السكندرى يوم 12 أكتوبر على نفس الملعب.

بينما يلعب الإنتاج الحربى مباراته المؤجلة من الأسبوع 18 أمام نادى مصر يوم 12 أكتوبر المقبل باستاد الكلية الحربية.



المؤجلات

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز، فيما عدا الجولة الأخيرة، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الـ8 للبطولة.

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من جهته أكد حسام الزناتى، مدير المسابقات، أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، فى مقدمتها الرغبة فى إقامة المباريات المؤثرة نتائجها فى هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات، ما يسهل إقامتها فى توقيت واحد.

من ناحية أخرى، أرسلت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، ردها على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن وضع خارطة طريق في أسرع وقت واجراء الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل، وطلبت اللجنة الخماسية من الفيفا إرسال اللائحة النهائية حتى يتم عرضها على الأندية.