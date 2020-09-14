شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لتأمين المركز الثانى فى جدول الدورى بالفوز فى جميع مبارياته القادمة، بعد تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى فى الجولة الـ 27 مساء الأحد باستاد القاهرة، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة مع الأهلى في الدور الأول للمسابقة.

وأصبح الأهلى فى حاجة للفوزعلى الاتحاد السكندرى بأى نتيجة اليوم، الاثنين، فى المباراة المقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز لحسم لقب الدورى العام رسميًا.

ويرصد الخليج 365 مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى وكأس مصر

الدورى المصرى

الزمالك مع أسوان .. 18 سبتمبر ..8 مساء على إستاد القاهرة الدولى

الزمالك مع طنطا .. 22 سبتمبر .. 8 مساء على إستاد القاهرة الدولى .

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الزمالك مع الجونة ..27 سبتمبر .. 8 مساء على إستاد القاهرة الدولى .

الزمالك مع المصرى ..1 أكتوبر .. 8 مساء على استاد برج العرب .

الزمالك مع وادى دجلة .. 8 أكتوبر .. 8 مساء على استاد القاهرة الدولى .

الزمالك مع حرس الحدود ..12 أكتوبر .. 8 مساء على استاد المكس بالإسكندرية .

كأس مصر

الزمالك مع سموحة .. 5 أكتوبر .. 8 مساء على استاد الإسماعيلية.