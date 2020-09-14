شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم أسيك بثلاثية وحوريا كوناكرى برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 1984، لعب الأهلى أمام أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار بالقاهرة فى إياب دور الثمانية فى بطولة أفريقيا للأندية الكؤوس، وفاز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصعد بمجموع المباراتين 4/3.

وفى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 1991، خسر الأهلى أمام فيلا الأوغندى بكمبالا بهدفين دون رد بدورى الأبطال، قبل أن يودع المسابقة من ربع النهائى بركلات الترجيح، لسابق فوزه بالقاهرة بنفس النتيجة.

وفى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2002، فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حقق الأهلى فوزه الوحيد على حساب مازيمبى بطل الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد سجله أحمد بلال بإستاد القاهرة.

وفى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2018، هزم الأهلي، نظيره حوريا كوناكرى بطل غينيا بأربعة أهداف دون رد فى ذهاب ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق آنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.