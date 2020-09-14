شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف أكثر من 6000 شاب وفتاة لاختيار متطوعى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف المركز الأولمبى بالمعادى أكثر من 6000 شاب وفتاة ضمن الاختبارات الخاصة باختيار المتطوعين الذين سيشاركون فى تنظيم فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رجال فى نسختها الـ 27 ، والتى تستضيفها مصر يناير 2021، وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى استعدادات استضافة مصر للبطولة، موضحا أن الرئيس وجه بتوفير جميع الإمكانات لإنجاح البطولة.

وكشف أن متطوعى البطولة والذين سيتم اختيارهم سيكون على عاتقهم دور مهم ومسئولية كبيرة فى إنجاح البطولة، وأن الشباب المتطوعين سيكونوا فى الخطوط الأمامية والتى ستعطى الانطباع الأول لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم .

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وتوافد المتقدمون للتطوع فى البطولة على المركز الاوليمبى بالمعادى على مدار أسبوعين، وسط إجراءات احترازية مشددة، من بينها تطهير وتعقيم لجان الاختبارات، وصالات الانتظار للمتقدمين للاختبارات، بالإضافة الى الحفاظ على مسافات التباعد بين المتقدمين، وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، ومنع التكدس والزحام، والالتزام بارتداء الكمامات، هذا وتستمر الاختبارات حتى الثلاثاء ١٥ سبتمبر.

وأجريت المقابلات الشخصية من خلال لجنة المتطوعين للبطولة برئاسة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، و إسلام عبد العزيز، ومحمد مجاهد، والدكتور عبد الله الباطش، والدكتورة أسماء إسماعيل، والأستاذ مصطفى مجدي.

يذكر أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للمتطوعين بالإسكندرية خلال الفترة من 18 و 19 سبتمبر وذلك بأحد المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.