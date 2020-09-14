تشكيل الأهلي المتوقع فى مواجهة حسم الدورى أمام الاتحاد السكندرى الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذى يواجه الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام، ووفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى Advertisements خط الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو خط الهجوم: أليو بادجي ويدخل الأهلي مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز في 23 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقي المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدوري مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم في المسابقة ، حيث فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

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