شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مؤمن زكريا بطل فى الشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مؤمن زكريا نجم الأهلى يعد بطل الشدة ، حيث أنه يعطى درسا يوم بعد يوم فى الإصرار و العزيمة من أجل التغلب على المحن و التى يساعده على تخطيها أسرته و أصدقاءه و كل محبيه من أجل العودة على ما كان عليه ، حيث شاهدنا النجم المحبب لجماهير الكرة فى حالة نفسية جيدة عند استقبال زملاؤه له فى النادى الأهلى و الاحتفاء به لرفع روحه المعنوية .



كما أن دعوات محبيه على السوشيال ميديا تساهم فى رفع روحه المعنوية ، لا سيماو أيضا اللافتة الطيبة التى قام بها العالمى محمد صلاح عند تسجيله الهدف الرابع فى مرمى ليدز بالدورى الإنجليزى و الإحتفال على طريقة مؤمن زكريا .

ويغادر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سبتمبر الجارى لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، ويُنهي حالياً إجراءات السفر للخارج وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذي بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.