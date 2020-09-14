قصة صور .. مؤمن زكريا بطل فى الشدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مؤمن زكريا نجم الأهلى يعد بطل الشدة ، حيث أنه يعطى درسا يوم بعد يوم فى الإصرار و العزيمة من أجل التغلب على المحن و التى يساعده على تخطيها أسرته و أصدقاءه و كل محبيه من أجل العودة على ما كان عليه ، حيث شاهدنا النجم المحبب لجماهير الكرة فى حالة نفسية جيدة عند استقبال زملاؤه له فى النادى الأهلى و الاحتفاء به لرفع روحه المعنوية .
كما أن دعوات محبيه على السوشيال ميديا تساهم فى رفع روحه المعنوية ، لا سيماو أيضا اللافتة الطيبة التى قام بها العالمى محمد صلاح عند تسجيله الهدف الرابع فى مرمى ليدز بالدورى الإنجليزى و الإحتفال على طريقة مؤمن زكريا .
ويغادر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سبتمبر الجارى لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، ويُنهي حالياً إجراءات السفر للخارج وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذي بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان مؤمن زكريا قد وجه رسالة شكر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر إلى مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، وكتب فيها، "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني وأسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".
واحتفى لاعبو الأهلي بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة مؤخراً بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك على هامش مران الفريق قبل مباراة الإسماعيلي، التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وقام جهاز الكرة بإحضار تورتة كبيرة عليها صورة مؤمن، وقام اللاعب بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط تصفيق وغناء زملائه، لمساندته ودعمه لتخطي الظروف الصحية التي يمر بها.
و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم مؤمن زكريا فى الصور التالية :
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