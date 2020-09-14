شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بيراميدز 11 أكتوبر فى الدورى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة جدول المباريات والأسابيع المتبقية من عمر الدورى ما عدا الأسبوع الأخير من عمر المسابقة، ووفقا للجدول الذى تم إعلانه يلتقى النادى الأهلى مع نظيره بيراميدز فى الأسبوع الـ33 بالدورى يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة فى الثامنة مساءً.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز، فيما عدا الجولة الأخيرة، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الـ8 للبطولة.

وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، فى مقدمتها الرغبة فى إقامة المباريات المؤثرة نتائجها فى هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات، ما يسهل إقامتها فى توقيت واحد.

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