بين اتهامات العنصرية وثأر لم يُنس.. ماذا حدث في معركة باريس ومارسيليا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا، التي جمعتهما بالدوري الفرنسي، اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين مما تسبب في إشهار خمس بطاقات حمراء قبل نهاية المباراة.

وحل مارسيليا ضيفًا على باريس سان جيرمان في مباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي، وانتهت المباراة لصالح الضيوف بهدف دون رد.

فور مارسيليا على باريس في مباراة الأمس، هو الأول منذ عام 2011، حيث تفوق الفريق الساحلي وقتها بثلاثة أهداف دون رد، كما كان آخر فوز لمارسيليا على النادي الباريسي على ملعب "الأمراء" عام 2010 من خلال الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

ماذا حدث؟

خلال الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع وقبل نهاية المباراة بثواني معدودة، اشتعلت أزمة بين لاعبي الفريقين ونتج عنها حصول كل من لايفن كورزاوا ولياندرو باريديس ثنائي باريس، وجوردان أمافي وداريو بينيديتو لاعبي مارسيليا على البطاقات الحمراء.

ونال نيمار بطاقة حمراء مباشرة بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو، التي أثبتت اعتداء النجم البرازيلي على ألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا.

ثأر لم يُنسَ

ويبدو أن لاعبي باريس لم ينسوا ما حدث من جماهير مارسيليا وبعض لاعبيه عقب خسارة الفريق الباريسي لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0.

وكانت جماهير مارسيليا قد خرجت إلى الشوارع للاحتفال بخسارة منافسها في نهائي تشامبيونز ليج، كما نشر الحساب الرسمي نادي مارسيليا (الناطق بالعربية) صورة لتيفو خاص بجماهير ناديه التي سبق لها الاحتفال بلقب تشاميونزليج نسخة 92/93، وعلقت عليها "زعيم فرنسا".

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من جانبه، سخر ديمتيري باييت، جناح نادي أولمبيك مارسيليا، من خسارة باريس، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حكاية تاريخية واحدة، ونادٍ واحد، ومدينة واحدة (مارسيليا)".

ما بعد المباراة

خرج نيمار دا سيلفا لاعب باريس لينفجر غضبًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب البرازيلي: "الندم الوحيد الذي أشعر به هو أنني لم أضرب هذا الأحمق".

نيمار يقصد بتغريدته ألفارو جونزاليس مدافع فريق أولمبيك مارسيليا، حيث وجه إليه بعد المباراة اتهامات بالعنصرية، وأكد أنه وصفه بالقرد خلال المباراة.

وأضاف نيمار في تغريدة أخرى: "من السهل على تقنية الفيديو رصد الخطأ الذي صدر عني، ولكن أين كانت عندما تعرضت لهجوم عنصري، وعوقبت بطردي من الملعب!؟"

من جانبه، رد ألفارو مدافع مارسيليا على اتهامات نيمار بشكل غير مباشر، ونشر صورة جمعته ببعض زملائه في الفريق عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وكتب تغريدة، جاء فيها: "لا يوجد مكان للعنصرية بيننا".

وأضاف: "في بعض الأحيان عليك أن تتعلم كيف تخسر وتحصل على حقك في الملعب".