بالمواعيد والملاعب.. 7 مباريات للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستعد الأهلي والزمالك لخوض 7 مباريات لكل فريق قبل المعارك المنتظره لقطبي الكرة المصرية بمنافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية، جدول ما تبقى من مباريات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ووفقاً للجدول المعلن، من المقرر أن يُنهي الأهلي مبارياته المحلية باستثناء الجولة الأخيرة للدوري يوم 11 أكتوبر، بينما الزمالك ينهي مبارياته يوم 12 أكتوبر.

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ويلعب الأهلي والزمالك مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب أمام الوداد والرجاء على الترتيب يومي 17/18 أكتوبر، والإياب في مصر 23/24 أكتوبر.

وتقرر أن يلعب الأهلي والزمالك 6 مباريات لكل فريق في الدوري، ومباراة واحدة في كأس مصر.

مباريات الأهلي

19 سبتمبر: مصر المقاصة في الساعة 8.00 بملعب استاد القاهرة.

23 سبتمبر: نادي مصر في الساعة 8.00 بملعب الكلية الحربية.

27 سبتمبر: طنطا في الساعة 5.30 بملعب استاد غزل المحلة.

30 سبتمبر: الترسانة (16 كأس مصر) الساعة 8.00 بملعب (الأهلي WE استاد السلام).

4 أكتوبر: المقاولون العرب في الساعة 8.00 بملعب استاد القاهرة.

7 أكتوبر: إنبي في الساعة 8.00 بملعب (الأهلي WE استاد السلام).

11 أكتوبر: بيراميدز في الساعة 8.00 بملعب استاد القاهرة.

مباريات الزمالك

18 سبتمبر: أسوان في الساعة 8.00 بملعب استاد القاهرة.

22 سبتمبر: طنطا في الساعة 8.00 بملعب استاد القاهرة.

27 سبتمبر: الجونة في الساعة 8.00 بملعب استاد القاهرة.

1 أكتوبر: المصري في الساعة 8.00 بملعب استاد الجيش ببرج العرب.

5 أكتوبر: سموحة (16 كأس مصر) الساعة 8.00 بملعب استاد الإسماعيلية.

8 أكتوبر: وادي دجلة في الساعة 8.00 بملعب استاد القاهرة.

12 أكتوبر: حرس الحدود في الساعة 8.00 بملعب استاد المكس.