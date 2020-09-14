تقرير.. "عقدة" تطارد الاتحاد أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عقدة سكندرية تحفز الأهلي للتتويج بلقب الدوري الذي يفصله عن التتويج به ثلاث نقاط فقط، حيث سيسمح له الفوز على الاتحاد السكندري بحسم المسابقة المحلية بشكل رسمي قبل 7 جولات من نهايتها.

ويحل الأهلي ضيفا على الاتحاد السكندري في استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 للدوري المصري الممتاز، لكن هناك عقدة سيسعى زعيم الثغر إلى كسرها لتحسين موقفه بالدوري.

ولم يحقق الاتحاد السكندري أي انتصار على ملعبه أمام الأهلي في الدوري منذ 6163 يوما، وتحديدا منذ 31 أكتوبر 2003 حين فاز على المارد الأحمر في موسم (2003-04) بنتيجة (3-2).

ومنذ هذه المباراة، خاض الاتحاد 15 مباراة في الإسكندرية أمام الأهلي دون أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل في ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة 12 مرة.

وكانت آخر مباراة تجمع بين الاتحاد والأهلي في الإسكندرية في إبريل 2019، وحقق المارد الأحمر الفوز في الوقت القاتل (2-0) بهدفي علي معلول وصالح جمعة في الدقيقتين 90+2 و90+9.

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وحافظ الأهلي على سجله خاليا من الهزائم أمام الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب خلال الخمس مباريات التي احتضنها الملعب، حيث فاز الأحمر في أربع مباريات وتعادل في مناسبة وحيدة.

ولم يسجل زعيم الثغر سوى هدفين فقط خلال آخر ثماني مواجهات جمعته بالأهلي في الإسكندرية، وحمل توقيع أحمد الألفي في المباراة التي انتهت (1-1) بموسم (2015-16).

وبشكل عام طوال المنافسة التاريخية بين الأهلي والاتحاد في بطولة الدوري التي تمتد منذ النسخة الأولى للمسابقة، التقى الفريقان في 117 لقاء.

وحقق الأهلي الفوز في 77 مباراة، فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 24 مباراة، وحقق الاتحاد الفوز في 16 مباراة.

وسجل لاعبو الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري 199 هدفًا، ويعد حسام حسن، لاعب الأحمر الأسبق، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين.

ونجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الاتحاد في 72 مباراة، فيما فشل في هز شباك الاتحاد على مدار 24 مباراة.

يذكر أن أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 6-0 في موسم 2005-2006، والذي جمع الفريقين في الرابع من نوفمبر عام 2005، وشهد تسجيل عماد النحاس ثلاثة أهداف "هاتريك"، وسجل محمد بركات هدفين، قبل أم يختتم محمد أبو تريكة سداسية الأهلي.