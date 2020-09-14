بالمواعيد والقنوات.. مباريات تشعل صراع الهبوط.. ودوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تُستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز، وسط اشتعال بين المتنافسين في جدول الدوري لتفادي الهبوط للقسم الثاني. ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم الإثنين في الدوري، والدوري الإنجليزي وكذلك منافسات دوري أبطال آسيا. الدوري المصري - حرس الحدود والمصري الساعة 3.30 عبر قناة "أون تايم سبورتس 1". - أسوان وطنطا الساعة 6.00 عبر قناة "أون تايم سبورتس2". Advertisements - الاتحاد السكندري والأهلي 8.30الساعة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1". الدوري الإنجليزي - شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون الساعة 7.00 عبر قناة "بي ان سبورتس اتش دي 2". - برايتون وتشيلسي الساعة 9.00 عبر قناة "بي ان سبورتس اتش دي 1". دوري أبطال آسيا - الأهلي السعودي والشرطة العراقي الساعة 5.00 عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 7". - الهلال السعودي وباختاكور الباكستاني الساعة 8.00 عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 7".

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