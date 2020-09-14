بالموعد والقناة الناقلة.. الأهلي يواجه الاتحاد لحسم التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يدخل النادي الأهلي مباراة حسم درع دوري We المصري عندما يواجه الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة.

وتقام المباراة في الساعة الـ8.30 مساء بملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تُبث عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

الأهلي يخوض اللقاء وفي رصيده 71 نقطة يتربع بهم على صدارة ترتيب الدوري، بفارق 16 نقطة عن الزمالك الذي يحل ثانيًا، قبل خصم ثلاث نقاط من رصيده بقرار اتحاد الكرة.

مواجهة الأهلي مع الاتحاد لن تكون سهلة في ظل رغبة الفريق السكندري في خطف نقاطها للحفاظ على آماله في المنافسة على التواجد ضمن أندية المربع الذهبي.

ويحل الاتحاد في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بفارق تسع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الرابع والذي سيواجه وادي دجلة يوم الأربعاء القادم بالجولة الحالية.

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بيراميدز تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية، ليتراجع للمركز الرابع بعدما كان ثانيًا، فاتحًا أبواب الأمل أمام الاتحاد للحاق به.

وعلى الرغم من طموح الاتحاد، إلا أن رغبة الأهلي في حسم لقب الدوري مبكرًا قبل سبع جولات من النهاية ستجعل الصدام بين الفريقين أكثر قوة.

فوز الأهلي بالمباراة سيحسم المنافسة على درع الدوري بشكل رسمي لصالح القلعة الحمراء، ليضيف اللقب رقم 42 له في تاريخه والخامس على التوالي إلى خزائنه.

وتأتي رغبة الأهلي في الفوز ليس من أجل حسم اللقب المنتهية المنافسة عليه إكلينيكيًا فقط، ولكن لرغبته في إراحة لاعبيه خلال المباريات المتبقية من المسابقة قدر الإمكان استعدادًا للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا في أكتوبر القادم.

ونجح الأهلي في حسم مباراة الدور الأول أمام الاتحاد برباعية نظيفة في شهر ديسمبر الماضي، بأهداف حملت توقيع أحمد الشيخ، محمد مجدي "أفشة"، وليد أزارو وعلي معلول.

ويرجع التفوق الأخير للاتحاد على الأهلي إلى الموسم الماضي وتحديدًا في مباراة الدور الأول خلال المباراة المثيرة التي انتهت بأربعة أهداف لثلاث.