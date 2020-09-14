"لقاء التتويج".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: "مباراة حسم التتويج".. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري الممتاز. ويلعب الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ27 بملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية. وحال نجح الأهلي في تحقيق الفوز بالمباراة، يتوج رسمياً بطلاً لدوري موسم 2019/2020. Advertisements وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني. ‏الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي. الوسط المهاجم: جونيور أجايي، محمد مجدي "أفشة"، أحمد الشيخ. المهاجم: أليو بادجي.

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