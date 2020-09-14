الليلة.. الأهلي يسعى للتتويج بالدوري أمام الاتحاد السكندري

تتجه الأنظار فى الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية لمتابعة اللقاء المرتقب بين الاتحاد السكندرى وضيفه الأهلى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

الأنظار تتجه إلى ملعب برج العرب لمتابعة لقاء الاتحاد والأهلى، ليس فقط لكونه يجمع بين فريقين عريقين يملكان تاريخًا طويلًا فى الكرة المصرية، ولكن لأنها مواجهة التتويج بالنسبة للفريق الأحمر والفوز بها والوصول إلى النقطة 74 ستحسم لقب الدورى للأهلى للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

يتصدر الأهلى ترتيب الدورى برصيد 71 نقطة، وهو الفريق الأكثر تحقيقًا للانتصارات برصيد 23 فوزًا، بخلاف أنه

الأقل هزيمة بتلقى خسارة وحيدة، والأقوى هجومًا بتسجيل 63 هدفًا، والأقوى دفاعًا باستقبال 8 أهداف فقط.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 36 نقطة، وحقق زعيم الثغر 8 انتصارات مقابل 5 هزائم و12 تعادلًا، وسجل الفريق الأخضر 27 هدفًا واستقبل 20 هدفًا.

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ولم يحقق الاتحاد الفوز على الأهلى بالإسكندرية منذ 31 أكتوبر 2003 قبل 17 عامًا تقريبًا، كما أن آخر فوز كان لزعيم الثغر بالدورى على الأهلى بالقاهرة بنتيجة 4-3 بالموسم الماضى، بينما حقق الأهلى الفوز فى

آخر لقاء على الاتحاد برباعية نظيفة.

استعد الأهلى للمواجهة بكل قوة وفرض التركيز على معسكره بالإسكندرية، وتوافد جميع اللاعبين على المعسكر للاحتفال مع الأهلى بلقب الدورى حال التتويج، كما طالب محمود الخطيب، رئيس الأهلى، لاعبيه بالفوز لحصد اللقب رسميًا والتفرغ لدورى أبطال أفريقيا.

فى المقابل، يسعى الاتحاد للانتفاضة بعد أن تراجعت النتائج مجددًا، وتعادل الفريق مع نادى مصر بالجولة الماضية.. وعقد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد جلسة مع اللاعبين بحضور طلعت يوسف المدير الفني.

ويعتمد الاتحاد السكندرى على تشكيلة تضم الحارس محمود الزنفلى، وأمامه رباعى خط الدفاع محمود رزق والسورى عمر الميدانى ومحمود شعبان والسيد سالم، بينما يقود خط الوسط نور السيد وبجواره هشام محمد وأحمد نبيل مانجا، وعلى الأطراف خالد الغندور والإيفوارى رزاق سيسيه، وفى الهجوم خالد قمر.