رياضة | الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفسر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن إمكانية التعاقد مع التوجولي لابا كودجو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي.

وقام منصور بإجراء عدة إتصالات مع مسؤولي نادي العين الإماراتي، وذلك خلال الساعات الماضية، لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

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جاء ذلك الاهتمام بالمهاجم التوجولي، بناء على الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الزمالك.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور كشف عن وضع ميزانية مفتوحه لضم أي لاعب يحتاجه الزمالك خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن لابا كودجو كان دخل اهتمامات النادي الأهلي، قبل انتقاله إلى نادي العين الإماراتي في وقت سابق.