رياضة | مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مستقبل فايلر مهدد في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن فرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقلصت في البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

وقام رينيه فايلر بإبلاغ محمود الخطيب رئيس الأهلي بوصوله عدد من العروض الأوروبية وأنه يفكر بجدية في عدم الاستمرار مع المارد الأحمر في الموسم المقبل وذلك من أجل منح إدارة القلعة الحمراء فرصة لترتيب الأوراق مبكرًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم يحسم المدير الفني السويسري قراراه النهائي بنسبة 100% لكنه عاد من جديد وأبلغ جهاز كرة القدم بأنه سوف يتواصل من جديد مع زوجته قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء.

ويمتلك رينيه فايلر العديد من العروض السويسرية والألمانية في حال رحيله عن تدريب الأهلي في الفترة المقبلة.