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رياضة | كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخرج محمد عنتر جناح الفريق من حسابات باتريس كارتيرون ليقترب بقوة من الرحيل خلال ف الانتقالات الصيفية القادمة.

وخرج أكثر من لاعب من حسابات كارتيرون خلال الميركاتو الصيفي القادم مثل محمد عبدالسلام ومحمد عنتر وعمر السعيد ومريم بامبو.

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الممتاز بهدف دون رد سجله اللاعب مصطفى محمد.

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