شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عماد متعب يقهر الإنجليز بهدف علي طريقة مارادونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عماد متعب مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق في إحراز هدف من أفضل اهداف كأس العالم للشباب علي مدار تاريخ البطولة، وذلك عام 2003 في كأس العالم للشباب التي أقيمت في الامارات، وكان عماد متعب ضمن كتيبة المخضرم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني ومنتخب الشباب.

المنتخب الوطني حقق مفاجأة وقتها بالفوز علي منتخب انجلترا بهدف نظيف أحرزه عماد متعب بعدما راوغ أكثر من لاعب من مدافعي إنجلترا ليسجل الفراعنة اول فوز علي منتخب إنجلترا في تاريخ المواجهات الرسمية بينهما.

Advertisements

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى الذى كان كابتن المنتخب وامامه محمد الزيات وامير عزمى مجاهد وكريم ذكرى وفى اليمين احمد فتحى وفى اليسار الراحل محمد عبد الوهاب وشارك فى خط الوسط حسنى عبد ربه واحمد سمير فرج واحمد سعيد وفى الهجوم عماد متعب ورضا متولى.

وسجل منتخب مصر هدف التقدم عبر متعب بالدقيقة 74 من عمر المباراة بعدما قدم منتخب مصر مباراة جيدة وسيطر على الكرة مقدما اداء هجومى راقى عبر متعب الذى هدد منتخب انجلترا اكثر من مرة وحسنى عبد ربه قيصر خط الوسط الذى حاول اكثر من مرة من خلال تصويباته المتنوعة بالاضافة الى احمد فرج.