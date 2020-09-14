رياضة | تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لانطلاق الدوري الإسباني للموسم الجديد 2020/2021.

ريال مدريد، حامل اللقب، تأجلت أولى لقاءاته في الليجا، ضد ضيفه خيتافي، بسبب امتداد موسم النادي الملكي، بعد خوض منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ النادي الملكي موسمه من الجولة الثانية، حينما يحل ضيفاً بملعب "أنويتا" لمواجهة فريق ريال سوسيداد، يوم الأحد 20 سبتمبر.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.