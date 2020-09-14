رياضة | مدرب الإسماعيلي السابق: سأخدم النادي في أي وقت

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي السابق: سأخدم النادي في أي وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أدهم السلحدار مدرب نادي الإسماعيلي السابق أنه مستعد لخدمة النادي في أي وقت وتحت أي مسمى إذا احتاج له.

وقال السلحدار خلال حواره ببرنامج الماتش: سأخدم الإسماعيلي في أي وقت وتحت أي مسمى، لكن لا أتمنى أن أكون رقم 2 بالجهاز الفني".

وتابع: "نحن أولاد النادي ونستحق الحصول على الفرصة، وقادرون على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية".

ويتواجد نادي الإسماعيلي حاليا في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 25 مباراة.