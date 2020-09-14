رياضة | تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أسامة محمد المدرب العام لنادي الإنتاج الحربي على هزيمة فريقه اليوم الأحد على يد نادي الزمالك بهدف نظيف في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أسامة محمد أن أداء فريقه كان مميز جدا أمام نادي الزمالك اليوم وراضي عنه ولكن الحظ لم يخدمه

وقال أسامة محمد في تصريحات لبرنامج الماتش: "الظروف لم تخدم الإنتاج أمام الزمالك في مباراة اليوم ونعاني من ظروف صعبة ومختار مختار يفعل كل ما شيء مع الفريق".

وأضاف أن شيكا لاعب مميز وقدم مباراة جيدة مؤكدا أن كل فوز يفرق مع الفريق في الدوري والمباريات المقبلة ستكون مواجهات مباشرة والفوز بـ6 نقاط.