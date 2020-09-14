رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز سيطرته على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف حتى بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي أمس الأحد بهدف نظيف.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم الإثنين 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:

1- عبد الله السعيد، بيراميدز، 16 هدفًا.

2- محمد شريف، إنبي، 10 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري، المقاولون العرب، 9 أهداف.

Advertisements

4- مصطفى محمد ، الزمالك، 9 أهداف.

5- وليد سليمان، الأهلي، 8 أهداف.

6- حسام حسن، سموحة، 8 أهداف.

7- والتير بواليا، الجونة، 7 أهداف.

8- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 6 أهداف.

9- مروان حمدي، وادي دجلة، 6 أهداف.

10- فادي فريد، أسوان، 6 أهداف.