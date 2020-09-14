رياضة | موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الإثنين 14/9/2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الإثنين 14/9/2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم الإثنين 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسكندرية.

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وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس".

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 71 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن.

بينما يتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها.