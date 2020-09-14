شكرا لقرائتكم حرس الحدود يصطدم بالمصرى اليوم في مباراة مؤجلة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى فى الثالثة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفريق البورسعيدى فوزاً على بيراميدز بهدف دون رد نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى بخلاف مباراة اليوم.

وشدد محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود على لاعبيه أن مباراة اليوم تمثل عنق الزجاجة للفريق وأن الفوز بها سيمنح الفريق دفعة كبيرة فى جدول الدورى ويساهم فى إزالة التوتر عن الفريق، فى المقابل طالب على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتدشين خطة الهروب من الهبوط فى المباريات المقبلة.

وعاد المصرى البورسعيدى للانتصارات بعد غياب 214 يوما حيث لقن بيراميدز الهزيمة الثالثة على التوالى فى الجولة الاخيرة للمسابقة، الفوز هو الأول للمصرى منذ 10 فبراير الماضي، أى قبل 7 أشهر بالتمام والكمال ومنذ 214 يوما، وفى المقابل هى الخسارة الثالثة على التوالى لبيراميدز بعد الخسارة أمام الزمالك والجونة، الفوز جعل سلسلة عدم فوز بيراميدز على المصرى فى الدورى تاريخيا مستمرة، الفوز الخامس للمصرى مقابل ثلاثة تعادلات ولا فوز لبيراميدز.

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ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام المصرى البورسعيدى مكون من :"أحمد السعدنى - حسن مجدى – محمد عبدالفتاح تاحا – خالد سامى – حامد خالد -عبدالله جمعة – مصطفى جمال – أيوب بن مشارك –أحمد شرويدة – تونى لوكاسا".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام حرس الحدود مكون من :"أحمد مسعود، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، مصطفى سلامة، عبد الرحمن زين، فريد شوقي، بهاء مجدي، أحمد ياسر، عمرو موسي، إيزى إيميكا، محمود وادي".