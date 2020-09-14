شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود يخشى انتفاضة المصرى فى برج العرب باللقاء المؤجل من الجولة 18 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى في الثالثة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفريق البورسعيدى فوزاً على بيراميدز بهدف دون رد نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى بخلاف مباراة اليوم.

وشدد محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود على لاعبيه أن مباراة اليوم تمثل عنق الزجاجة للفريق وأن الفوز بها سيمنح الفريق دفعة كبيرة في جدول الدوري ويساهم في إزالة التوتر عن الفريق ، في المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتدشين خطة الهروب من الهبوط في المباريات المقبلة.

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وعاد المصرى البورسعيدى للانتصارات بعد غياب 214 يوما حيث لقن بيراميدز الهزيمة الثالثة على التوالي فى الجولة الاخيرة للمسابقة ، الفوز هو الأول للمصري منذ 10 فبراير الماضي، أي قبل 7 أشهر بالتمام والكمال ومنذ 214 يوما، وفي المقابل هي الخسارة الثالثة على التوالي لبيراميدز بعد الخسارة أمام الزمالك والجونة ، الفوز جعل سلسلة عدم فوز بيراميدز على المصري في الدوري تاريخيا مستمرة، الفوز الخامس للمصري مقابل ثلاثة تعادلات ولا فوز لبيراميدز.

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام المصرى البورسعيدى مكون من :"أحمد السعدني - حسن مجدي – محمد عبدالفتاح تاحا – خالد سامي – حامد خالد -عبدالله جمعة – مصطفى جمال – أيوب بن مشارك –أحمد شرويدة – توني لوكاسا".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام حرس الحدود مكون من :"أحمد مسعود ، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، مصطفي سلامة، عبد الرحمن زين ، فريد شوقي، بهاء مجدي، أحمد ياسر، عمرو موسي، إيزي إيميكا ، محمود وادي".