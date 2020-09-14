رضا عبد العال: أتمنى استمرار مصطفى فتحي داخل الملعب

أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والاهلي السابق انه يُطالب الفرنسي كارتيرون بإستمرار مصطفى فتحي داخل الملعب وعدم خروجه نهائياً

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان مصطفى لديه الامكانيات الخاصه والمميزه التي تجعله يُنهي اي مباراة في اي وقت ؛ وخروحه سيؤثر على آداء

الفريق لعدم وجود لاعب بنفس الآداء.

وتابع لابد من الاعتماد ايضا على مصطفى محمد في مركز الهجوم وعدم خروجه من منطقة الجزاء لانه الافضل حاليا في هجوم الزمالك ولديه القدرة على انهاء المباريات بطريقة مميزة.

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قال رضا عبد العال نجم الكره المصريه السابق ان الزمالك حقق

الفوز اليوم على فريق الانتاج دون الاهتمام بالآداء او وجود خطة معينة.

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الانتاج قدم مباراة جيدة وكان يسعى لتحقيق التعادل امام الزمالك وليس لتحقيق الفوز ، مشيرا الي ان كارتيرون اخطأ في الدفع بجنش اساسياً في هذه المباراه .

وتابع ان عدم التركيز سبب إهدار باسم مرسي فرصة تحقيق هدف التعادل وتفاجأ بالكره امام مرمى جنش.