رياضة | تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لمواجهة فريق الاتحاد اليوم الاثنين 14 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز أمام الاتحاد من أجل التتويج بلقب الدوري المصري بشكل رسمي والوصول للنقطة 74 في صدارة ترتيب البطولة.

واستقر رينيه فايلر على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام الاتحاد السكندري، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني - ايمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - جيرالدو - جونيور اجايي - محمد مجدي "افشة".

خط الهجوم: أليو بادچي.

يذكر أن الفريق الأحمر قد حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب الاسماعيلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.